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Людмила Бабушкина: Уральская демографическая доктрина создаст новые возможности для семей с детьми

Людмила Бабушкина: Уральская демографическая доктрина создаст новые возможности для семей с детьми

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа, ФедералПресс. С 1 января 2027 года в Свердловской области стартует Уральская демографическая доктрина – масштабный пакет мер, который, по словам спикера Заксобрания Людмилы Бабушкиной, кардинально усилит поддержку семей с детьми.

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