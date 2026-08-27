Людмила Бабушкина: Уральская демографическая доктрина создаст новые возможности для семей с детьми

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа, ФедералПресс. С 1 января 2027 года в Свердловской области стартует Уральская демографическая доктрина – масштабный пакет мер, который, по словам спикера Заксобрания Людмилы Бабушкиной, кардинально усилит поддержку семей с детьми.