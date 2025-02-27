США не могут позволить России стать «младшим партнером» Китая – госсекретарь Рубио

Во время первого заседания нового правительства США госсекретарь Марко Рубио изложил стратегию США по контролю за развитием тесных отношений России с Китаем, заявив при этом, что Вашингтон хочет ослабить связи, не сея разногласий между соседями, обладающими ядерным оружием.