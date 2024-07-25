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Член Британского парламента выступил против запрета УПЦ

Член Британского парламента выступил против запрета УПЦ

23 июля состоялась встреча между международным адвокатом Украинской православной церкви (УПЦ) Робертом Амстердамом и сэром Дунканом Смитом — членом парламента Великобритании и влиятельным консервативным политиком.

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