Член Британского парламента выступил против запрета УПЦ

23 июля состоялась встреча между международным адвокатом Украинской православной церкви (УПЦ) Робертом Амстердамом и сэром Дунканом Смитом — членом парламента Великобритании и влиятельным консервативным политиком.
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