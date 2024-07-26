Салехард примет участников форума «Арктика 2024. Здоровая цифровизация»

В Салехарде с 7 по 10 августа пройдет межрегиональный форум «Арктика — 2024. Здоровая цифровизация». Для участия в мероприятии зарегистрировались представители более 40 регионов, на пленарной сессии запланировано выступление спикера «РТ МИС» — разработчика медицинской информационной системы, сообщил РБК.