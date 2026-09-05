Samsung тестирует несколько вариантов Galaxy S27, все на базе Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (Qualcomm SM8975)

Вероятно, будущие модели линейки Galaxy S27 получат SoC Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 for Galaxy Samsung начала тестирование смартфонов серии Galaxy S27 с еще не представленным флагманским процессором Qualcomm SM8975, который, как утверждается, выйдет на рынок под названием Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.