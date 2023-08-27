Карта пополнения Nintendo eShop 50$ USD Без комиссии Карта (в виде кода) Nintendo eShop пр...

Карта пополнения Nintendo eShop 50$ USD Без комиссии Карта (в виде кода) Nintendo eShop предназначены для пополнения счета в цифровом магазине Nintendo eShop Средства на счету в Nintendo eShop можно использовать для покупки цифровых версий игр, а также дополнительные материалы к ним, классические игры для сервиса Virtual Console и другие цифровые товары для приставок Wii U, Nintendo 3DS и Nintendo Switch Карта на 50$ эквивалентна сумме 4500р (если в РФ магазине игра стоит 4500р, то эта же игра в магазине США будет стоить 50$).