Немецкие политики боятся передавать АдГ разведывательную информацию

В случае успеха ультраправой «Альтернативы для Германии» (АдГ) на выборах в федеральных землях ФРГ будет целесообразно не предоставлять партии всю разведывательную информацию автоматически, 2 августа заявил член СвДП Константин Кюхле в интервью немецкому телеканалу ntv.