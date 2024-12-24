Что случилось ночью, 24 декабря 2024 года

Президент США Джо Байден утвердил на 2025 финансовый год (начался 1 октября 2024 года). Общий объем предусмотренных на оборону средств составил $895 млрд, что немногим выше бюджета этого года – $886,3 млрд.
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