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МОСИНФОРМ

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Столичную молодежь приглашают принять участие в международном инженерном чемпионате

Столичную молодежь приглашают принять участие в международном инженерном чемпионате

Московские школьники и студенты могут зарегистрироваться на Осенний кубок Международного инженерного чемпионата CASE-IN, который проходит при поддержке Президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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