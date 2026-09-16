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Царьград

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Юрист Шакурова объяснила рост спроса на брачные договоры

Юрист Шакурова объяснила рост спроса на брачные договоры

Юрист Татьяна Шакурова отметила увеличение популярности брачных договоров. Она объяснила это ростом числа браков среди владельцев бизнеса и недвижимости, предупредив об оспаривании условий при банкротстве одного из супругов.

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