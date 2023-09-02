Уехали из Украины и перестали проклинать русскую родню: Как на самом деле живут беженцы из "Незалежной", рассказали их близкие.
Уехали из Украины и перестали проклинать русскую родню: Как на самом деле живут беженцы
Комментарии
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Зоя
чтобы понять,что они русские нужно было поскакать с криком..Москаляку нагиляку..,потом орать,что нужно русских резать и убивать,именно это орали их дети с ножиком в руках...затем благополучно оказаться в Европе,боже мой,и опять все ужассссс,,..но олько там уже не клятая русня,а гейропейцы,котрые простотпревратили их в своих рабов и др... Живите и кушайте на здоровье,....такие русские России не нужны.....
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1 д.
Коська
Никто еще не смог опровергнуть слова гениального человека Карла Маркса - "БИТИЁ ОПРЕДЕЛЯЕТ СОЗНАНИЕ"!!! Каждый БОЖИЙ ДЕНЬ приносит ЭТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ!!!
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1 д.
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