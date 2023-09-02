Уехали из Украины и перестали проклинать русскую родню: Как на самом деле живут беженцы

Зоя

чтобы понять,что они русские нужно было поскакать с криком..Москаляку нагиляку..,потом орать,что нужно русских резать и убивать,именно это орали их дети с ножиком в руках...затем благополучно оказаться в Европе,боже мой,и опять все ужассссс,,..но олько там уже не клятая русня,а гейропейцы,котрые простотпревратили их в своих рабов и др... Живите и кушайте на здоровье,....такие русские России не нужны.....