Петербуржцы выстроились в очередь к психологам

Жители города стали обращаться к специалистам на 26% чаще. В Петербурге на фоне востребованности профессии психолога и услуг таких специалистов активно развивают государственную систему оказания психологической помощи.
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