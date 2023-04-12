Военное обозрение

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Гонконгское издание: Если украинские власти не примут мирный план Китая, то может наступить момент, когда их голоса перестанут принимать во внимание

Гонконгское издание: Если украинские власти не примут мирный план Китая, то может наступить момент, когда их голоса перестанут принимать во внимание

В гонконгском (КНР) издании SCMP вышел материал, посвящённый предложению председателя Си Цзиньпина по мирному урегулированию на Украине.

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