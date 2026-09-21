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Царьград

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Во Владимирской области выборы прошли без серьёзных нарушений

Во Владимирской области выборы прошли без серьёзных нарушений

Подводя итоги избирательной кампании во Владимирской области, уполномоченный по правам человека Людмила Романова сообщила, что вмешательства в ход голосования не потребовалось: серьёзных нарушений выявлено не было.

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