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«Армия и культура» продолжает организовывать концерты для бойцов СВО

«Армия и культура» продолжает организовывать концерты для бойцов СВО

АНО «Культурно-патриотический центр «Армия и культура», у истоков которой стоял народный артист СССР, герой труда России Василий Семёнович Лановой, сегодня ведёт огромную работу для укрепления связи поколений в общем стремлении россиян к победе.

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