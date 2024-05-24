«Армия и культура» продолжает организовывать концерты для бойцов СВО

АНО «Культурно-патриотический центр «Армия и культура», у истоков которой стоял народный артист СССР, герой труда России Василий Семёнович Лановой, сегодня ведёт огромную работу для укрепления связи поколений в общем стремлении россиян к победе.
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