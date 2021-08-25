Бывший младенец с обложки «Nirvana» пытается засудить группу, выставив себя жертвой домогательств

Американец Спенсор Элден который называет себя младенцем, изображённым на обложке альбома «Nevermind» рок-группы «Nirvana», решил засудить коллектив: спустя 30 лет он требует компенсации за изображение его половых органов, поскольку испытывал стресс в течение своей жизни и постоянно обращался к врачам.