Царьград Фото: Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress Обновлённый рейтинг International IQ Test показал, представители каких стран стали самыми умными, а кто оказался аутсайдером в интеллектуальной гонке.
Украина безнадёжно провалила международный тест на IQ
Комментарии
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ЛМ
Людмила Моргунова
Хохлы, хохлы.... Думайте лучше почему Россия не в первой тройке? Дайте ответ. А то всё с хохлами сравниваете. А про хохлов читайте стихи у Тараса Шевченко.
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6 час.
Юрий Золотарев
Относительно кастрюлеголОвых: Украина! Ты хоть ощущаешь уровень собственной фатальной ГЛУПОСТИ???
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6 час.
Генрих
Хрень полная с этим опросом, ибо представительство от каждой страны неодинаково. Но место Украины в сем рейтинге вполне заслужено.
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4 час.
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