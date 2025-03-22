Подписи к мемам, созданные ИИ стали более креативными, чем написанные людьми

Группа исследователей из Швеции и Германии выяснила, что подписи к мемам, созданные искусственным интеллектом, чаще вызывают смех, проявляют больше креативности и становятся популярнее, чем работы, написанные людьми, сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на Medium.
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