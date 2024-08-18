В США предупредили Киев о пробуждении «медведя-России» из-за Курской области

Медведь когда то был , а в 90х одна шкура осталась.... Все просрали...

BV

Boris Voronin

ВСЁ очень и ОЧЕНЬ ПРОСТО - политику в Европе и США пришли "Задорновские кое-каки" - абсолютно безграмотные, нахрапистые и беспринципные лидишки...!!! Тупость и тщеславие у таких людишек просто ЗАШКАЛИВАЮТ!!! В таком раскладе единственно ВЕРНЫЙ путь РЕШЕНИЯ проблемы - БИТЬ МОРДУ до соплей и крови...!!!