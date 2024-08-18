Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Boris Voronin
    ВСЁ очень и ОЧЕНЬ ПРОСТО - политику в Европе и США пришли "Задорновские кое-каки" - абсолютно безграмотные, нахрапист...В США предупредил...
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В США предупредили Киев о пробуждении «медведя-России» из-за Курской области

В США предупредили Киев о пробуждении «медведя-России» из-за Курской области

Русский медведь восстает из спячки, Украину ждет мощный ответ за вторжение в Курскую область. Об этом заявил отставной офицер армии США, военный аналитик Дэниел Дэвис.

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Комментарии
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Elena Guseva
Сколько можно спать?
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12 час.
Владимир Игнатьев
Медведь когда то был , а в 90х одна шкура осталась.... Все просрали...
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10 час.
BV
Boris Voronin
ВСЁ очень и ОЧЕНЬ ПРОСТО - политику в Европе и США пришли &quot;Задорновские кое-каки&quot; - абсолютно безграмотные, нахрапистые и беспринципные лидишки...!!! Тупость и тщеславие у таких людишек просто ЗАШКАЛИВАЮТ!!! В таком раскладе единственно ВЕРНЫЙ путь РЕШЕНИЯ проблемы - БИТЬ МОРДУ до соплей и крови...!!!
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1 час.

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