Popcaketv

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Использовали в своих целях: Андрей Данилко рассказал, с чем столкнулся после рассказов про эмиграцию Галкина и Пугачевой

Использовали в своих целях: Андрей Данилко рассказал, с чем столкнулся после рассказов про эмиграцию Галкина и Пугачевой

Андрей Данилко в данный момент находится в Киеве. Однако он странно высказывается о многих представителях шоу-бизнеса, в том числе и украинских.

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