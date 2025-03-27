Российские учёные упростили производство компонентов лекарств от лимфомы В России придумали, как снизить стоимость производства лекарств от лимфомы Специалисты из НИУ ВШЭ и ИНЭОС РАН создали новый способ производства амидов — веществ, которые необходимы для создания лекарств.
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