Разговор со странным человеком, посетившим иной мир. Что он рассказал о нас и устройстве вселенной

ЮлияОбществоРазговор со странным человеком, посетившим иной мир. Что он рассказал о нас и устройстве вселенной Недавно я случайно познакомился с человеком, который произвел на меня очень сильное впечатление.Вернуться к статье44НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНиколай ЕгоровЗемля , это ШТРАФНОЙ БАТАЛЬОН , и что мы здесь делаем , всё покрытом МРАКОМ !РОМАН МолчановБред .Александр КотовА что афтор курит?Ludmila alechshenko (Koroleva)Лететь вверх это такое блаженство и я испытала его. Это дано только избранным увидеть высший мир.
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