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Разговор со странным человеком, посетившим иной мир. Что он рассказал о нас и устройстве вселенной

Разговор со странным человеком, посетившим иной мир. Что он рассказал о нас и устройстве вселенной

Недавно я случайно познакомился с человеком, который произвел на меня очень сильное впечатление.

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Николай Егоров
Земля , это ШТРАФНОЙ БАТАЛЬОН , и что мы здесь делаем , всё покрытом МРАКОМ !
РОМАН Молчанов
Бред .
Александр Котов
А что афтор курит?
Ludmila alechshenko (Koroleva)
Лететь вверх это такое блаженство и я испытала его. Это дано только избранным увидеть высший мир.

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