Почему вместо современных китайских моделей на российских дорогах всё больше ржавых колымаг с неизвестной родословной Иван Рыбин Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Идея отменить или хотя бы «заморозить» до лучших времён, когда экономика РФ стабилизируется, так называемый утилизационный сбор обсуждается давно.
Чиновники — за утиль, народ — за право на автомобиль
Комментарии
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В
Валерий
Чиновников в утиль каждому по новой тачке !!!
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1 м.
ИВ
Игорь Вершинин
Никакого роста в экономике не будет, пока в прпвительстве сидят бухгалтера Голикова и Силуанов, а о экономическом выкидыше Наебуллиной вообще не разговор. Все это предатели России.
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1 м.
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