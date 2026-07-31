Чиновники — за утиль, народ — за право на автомобиль

Почему вместо современных китайских моделей на российских дорогах всё больше ржавых колымаг с неизвестной родословной Иван Рыбин Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Идея отменить или хотя бы «заморозить» до лучших времён, когда экономика РФ стабилизируется, так называемый утилизационный сбор обсуждается давно.