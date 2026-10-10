Советник Зеленского: «Герани» получили новые антенны, усложнившие перехват Российские «Герани» получили новые антенны спутниковой навигации, из-за которых украинским средствам РЭБ становится сложнее сбивать их с курса.
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