Куцак в жизни губернатора Старовойта

На последнем оперативном совещании в Доме Советов губернатор Курской области Роман Старовойт неожиданно жестко прокомментировал методы работы местного уполномоченного по правам человека, кадрового офицера МВД, полковника полиции Владимира Фирсова.
На последнем оперативном совещании в Доме Советов губернатор Курской области Роман Старовойт неожиданно жестко прокомментировал методы работы местного уполномоченного по правам человека, кадрового офицера МВД, полковника полиции Владимира Фирсова.
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