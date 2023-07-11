The Moscow Post

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Куцак в жизни губернатора Старовойта

Куцак в жизни губернатора Старовойта

На последнем оперативном совещании в Доме Советов губернатор Курской области Роман Старовойт неожиданно жестко прокомментировал методы работы местного уполномоченного по правам человека, кадрового офицера МВД, полковника полиции Владимира Фирсова.

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