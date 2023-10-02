В Турции популярны экскурсии в Памуккале. Стоит ли туда ехать и чего ожидать, чтобы не разочароваться?

Памуккале - это термальные источники, расположенные на террасах из белого известняка. Отельные гиды обязательно предложат эту экскурсию и покажут красивые фотографии на белоснежных холмах с прозрачной водой.
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