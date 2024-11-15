Участников конкурса встречают волонтёры клуба "Доброволец", которые предлагают всем желающим принять участие в акции Дерево дружбы, оставив свое пожелание.
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Участников конкурса встречают волонтёры клуба "Доброволец", которые предлагают всем желающим принять участие в акции Дерево дружбы, оставив свое пожелание.