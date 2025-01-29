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В ФРГ задались вопросом о целесообразности отправки миротворцев ЕС на Украину

В ФРГ задались вопросом о целесообразности отправки миротворцев ЕС на Украину

Член парламента Германии от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Андрей Хунко поинтересовался у немецких властей, насколько целесообразной они считают потенциальную отправку миротворческого контингента на Украину.

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