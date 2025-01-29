Член парламента Германии от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Андрей Хунко поинтересовался у немецких властей, насколько целесообразной они считают потенциальную отправку миротворческого контингента на Украину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии