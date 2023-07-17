Муж умер внезапно. Тромб оторвался. И всё. Он сидел возле компьютера в выходной день. Там она и обнаружила его, придя из магазина.
Стоящие у двери
Комментарии
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Элеонора Коган
Очень трогательный рассказ. Сразу две дорогие для неё потери, это надо суметь пережить.И в этом ей помогли безвременно ушедшие муж и любимая собака Котя, которые подсказали ей, что надо сделать.
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12 час.
Элеонора Коган
И она и помогла двум маленьким беспомощным котятам, накормила и согрела их!!!Теперь у неё есть смысл жизни, есть для кого жить!!!И она может помочь другим бездомным малышам!!!
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12 час.
ВВ
Виктория Виктория
Было со мной нечто схожее, когда ушла на радугу моя первая, любимая котодевочка - Вита, которую я взяла после потери ребенка, а врачи сказали, что больше не будет. Кто терял детей (спаси, Господи), тот знает, что это такое - врагу злейшему не пожелаешь, поэтому Вита моя была для меня самым дорогим, моей любимой девочкой.... Так вот после ее ухода я места себе не находила, все мне казалось, что ей ТАМ плохо, хотела откопать ее, даже к врачу ходила, думала, что у меня "крыша поехала"... Через два с половиной месяца нам в подъезд подбросили котенка, примерно, 2,5 месяца!!!... Взяла себе, хотя после ухода Витки дома оставались еще четверо хвостов.... Кузенька (так я назвала малыша_ был в ужасном состоянии: выбит на хвостике хрящик, гематома на боку (видно, били).... После того, как я подобрала этого подкидыша, все прошло, я успокоилась, хотя, конечно боль от утраты не прошла, но прошли все безумные мысли и тревога, что моей девочке плохо на Радуге. Я думаю *прсти, Господи) что душа моей Витуськи вселилась в этого малыша, в Кузеньку.....
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6 час.
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