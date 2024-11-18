Тилль Линдеманн обязан выплатить более 70 млн рублей за отмену концерта в Твери

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России постановил взыскать с лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна более €635 400 (приблизительно 67,2 миллиона рублей) в пользу ООО «Прайм маркетинг» за отмененный концерт на фестивале «МакЛарин за родину», который должен был состояться в августе 2021 года в Твери.