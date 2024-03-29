«Авито» разъяснил, кто наживается на победах «Автомобилиста» в КХЛ

Оформлять предзаказы на спортивные мероприятия не запрещено законом и правилами «Авито». Продажа билетов на полуфинал Кубка Гагарина в Екатеринбурге, где будет играть ХК «Автомобилист», — как раз тот случай.
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