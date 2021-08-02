Сказка для двоихПолитика"Хочу, чтоб меня любили такой, какая я есть"(с)Я сегодня разговаривала с одной девочкой средних лет. И она сказала мне фразу, о которой мне хочется поговорить.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктория ЗолинаМилая, Кэт. Хотя такие милые барышни, которых и барышнями то не назовешь в жизни просто опускаются до уровня бабских сплетен под выпивку и закуску. И как же вы упиваетесь своими взглядами и выводами. Но, это ваша версия. В жизни же все совсем наоборот. Прошла на себе. Мужчины упиваются естественной красотой своей возлюбленной. Мой тут же стирал своей рукой всю косметику как только я приходила к нему и насильно отмывал меня от нее в ванной. И мне не важно было в чем он одет в рабочей одежде или костюме. Лучше вообще без всего. Я видела его всяким, как и он меня. Важнее всего что от него за километр несло тестостероном, а от меня феромонами, естественный запах тела. А прикид должен быть к месту и теме.Виктория ЗолинаЧто я вижу из изложенного. Влюбленную в Илью женщину, завидущую своей сопернице и принижающую ее до серой мыши. Хотя подозреваю что это принижение соперницы, которая вполне возможно и не такая серая как ее представили. Что-то я не вижу психологического расклада ваших семейных отношений. А вот здесь большой ?Михаил_Естественное желание.юлияПравильно написано. Начинаешь задумываться.АМАлиса МайскаяИ тем не менее, что-то держит этого Илью в браке с "серой мышкой", в которой по мнению автора "ничего нет". Всегда что-то есть, правда, чаще всего в таких случаях, есть удовлетворение какого-то собственного комплекса мужчины. Жизнь - не только влюбленность, сексуальное влечение. В первую очередь, часто, люди ценят в партнере безопасность, а это уже не о проблемах "серой мышки", а о личностных проблемах Ильи. Одним словом, по какой-то причине ему с ней удобно, а она может называть это "любовью", если хочет. К красоте привыкают, (и очень быстро), но вот "царапнуло" слово "уважение"... Действительно, мы же не кормим семью чем попало, а стараемся приготовить вкусную еду из любви и уважения. Здесь то же: хотя бы из уважения к партнеру не стоит опускаться до "серой мыши".Комментировать
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