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Царьград

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Теплая зима в Подмосковье: более 250 укусов клещей с начала года

Теплая зима в Подмосковье: более 250 укусов клещей с начала года

В Подмосковье с начала 2025 года было зарегистрировано более 250 обращений за медицинской помощью из-за укусов клещей.

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