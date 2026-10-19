В День образования криминалистической службыподведеныитоги 10-летнего взаимодействияСледственного комитета Российской Федерации и компании «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») в области использования данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Происшествия20 подписчиков
Свежие комментарии
- Председателем Сле...
- В День России под...
- Председатель СК Р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым