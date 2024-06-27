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Царьград

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В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" рейсовый автобус протаранил грузовик

В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" рейсовый автобус протаранил грузовик

Удивительно, но в инциденте обошлось без серьёзно пострадавших.На трассе М-4 "Дон" во второй половине дня 26 июня произошла авария, ставшая причиной появления крупной пробки по направлению к Москве.

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