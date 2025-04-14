В Госдуме РФ хотят сделать невозможной работу коллекторских агентств

Законопроект, фактически устраняющий условия для работы коллекторских агентств, внесли на рассмотрение Государственной думы РФ депутаты от партии ЛДПР, заявил председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов 14 апреля в своем Telegram-канале.