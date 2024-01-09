Собянин рассказал о крупнейших проектах реставрации 2023 года

В 2023 году исторический облик вернули 220 памятникам архитектуры разных эпох, всего за 13 лет отреставрировано более 2,1 тысячи объектов культурного наследия, сообщил в блоге на своём персональном сайте мэр столицы Сергей Собянин.
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