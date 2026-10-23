Певица Пелагея в качестве наставницы на шоу "Голос" (организация включена Минюстом в список иноагентов) © Pravda Komsomolskaya/Global Look PressПевица Пелагея вспомнила на шоу «МУЗЛОФТ» , что в начале карьеры сталкивалась со скептицизмом из-за выбранного ею музыкального жанра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Песков: Путин пок...
- Песков: Путин пок...
- Экс-командир ВСУ ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым