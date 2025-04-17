Будет вкусно
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Будет вкусно

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Жарим куриные бедра по принципу цыпленка-тапака. По другому потом больше не захотите

Жарим куриные бедра по принципу цыпленка-тапака. По другому потом больше не захотите

При жарке под прессом куриные окорочка становятся особенно хрустящими снаружи и сочными внутри. Готовить будем без сложных маринадов и лишних добавок: добиться лучшего вкуса будет легче при помощи соли, перца, масла и правильной техники жарки.

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