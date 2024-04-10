Мусульмане отмечают сегодня Ураза-байрам: счастливый день для последователей ислама

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с этим праздником. Глава государства отметил, что в течение столетий Ураза-байрам олицетворяет для последователей ислама радость обновления, стремление к нравственному совершенствованию, чистоту помыслов и поступков.
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