Театр абсурда

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Разбудившим медведя зимой посвящается: кто не спрятался, он не виноват

Разбудившим медведя зимой посвящается: кто не спрятался, он не виноват

Нет пророков, говорите? Конечно нет, но они есть и их много  Всё чаще с удовлетворением отмечаю: всё происходящее идеально вписывается в то, как большинство из нас это и представляло: сегодня именно Россия переписывает правила мироустройства.

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