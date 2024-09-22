БАРСы отточили мастерство штурма и зачистки поселков от противника

В приграничных с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областях началось формирование добровольческих отрядов БАРС - боевой армейский резерв страны, в котором вот уже сотни добровольцев проходят подготовку к несению службы.
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