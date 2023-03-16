На выборах губернатора Новосибирской области будет использоваться дистанционное голосование

Региональная избирательная комиссия уже направила соответствующую заявку в Центризбирком.На предстоящих выборах губернатора Новосибирской области, которые намечены на сентябрь нынешнего года, планируется использование электронного голосования.
Региональная избирательная комиссия уже направила соответствующую заявку в Центризбирком.На предстоящих выборах губернатора Новосибирской области, которые намечены на сентябрь нынешнего года, планируется использование электронного голосования.
Свежие комментарии