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На выборах губернатора Новосибирской области будет использоваться дистанционное голосование

На выборах губернатора Новосибирской области будет использоваться дистанционное голосование

Региональная избирательная комиссия уже направила соответствующую заявку в Центризбирком.На предстоящих выборах губернатора Новосибирской области, которые намечены на сентябрь нынешнего года, планируется использование электронного голосования.

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