На Украине раскритиковали выпады Зеленского в адрес Трампа

Власти Украины не должны делать «пацанских выпадов» и «играть воображаемыми мускулами». Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО, заявление опубликовали в его Telegram-канале.
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