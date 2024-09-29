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Женская НБА. Плей-офф. Полуфиналы. «Нью-Йорк» примет «Лас-Вегас», «Миннесота» сыграет с «Коннектикутом»

«Нью-Йорк» и «Лас-Вегас» сойдутся в противостоянии финалистов прошлого сезона. «Миннесота» встретится с «Коннектикутом».

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