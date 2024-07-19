Срок следствия по делу о теракте в "Крокусе" продлили до 22 сентября

Срок проведения следственных действий по уголовному делу о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" , говорится в официальных судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
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