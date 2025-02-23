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Царьград

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Илон Маск: Отчет за неделю может привести к повышению или увольнению сотрудников США

Илон Маск: Отчет за неделю может привести к повышению или увольнению сотрудников США

Илон Маск, руководитель Департамента госэффективности США, инициировал рассылку для сотрудников с требованием отчета о выполненной работе.

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