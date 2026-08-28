Пушкинская школа Краснодара вошла в число 500 лучших учебных заведений России

Пушкинская школа в Краснодаре вошла в список 500 лучших учебных заведений России. Об особенностях образовательной модели учреждения и подходе к развитию детей рассказала «Югополису» руководитель школы Лариса Саратова.
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