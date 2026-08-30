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Вероятность победы «Ливерпуля» в АПЛ упала в два раза. Команда стартовала с двух ничьих

«Ливерпуль» сыграл вничью 2:2 с «Ноттингем Форест» во втором туре АПЛ. Ранее команда Андони Ираолы с тем же счетом закончила матч против «Ньюкасла».

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