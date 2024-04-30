Гамрот помогает Порье при подготовке к бою с Махачевым

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал совместную фотографию с тренировочного зала с представителем Польши Матеушом Гамротом.
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